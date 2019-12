Regierungspräsidentin Dorothee Feller, zugleich Ehrenvorsitzende der Domfreunde, begrüßte die Gäste. Das Konzert wird traditionell in der Vorweihnachtszeit als Dank an die Mitarbeiter der Behörde veranstaltet. Für die adventliche Stimmung sorgte der „epiFUNias“-Gospelchor unter Leitung von Winne Voget. Die am Dienstag gesammelten Spenden gingen an den Gospelchor.