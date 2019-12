„Das Gesicht ist ein Buch, an dem wir ein Leben lang schreiben“, weiß Eric Standop . Und wie es bei Büchern üblich ist, kann man in Gesichtern auch lesen. Wie genau das geht und welche Erkenntnisse man dabei gewinnen kann, das erklärt Standop am 16. Dezember unter dem Titel „Ich sehe Dich. Lesen, was ins Gesicht geschrieben steht“ in der Reihe „WN-Wissensimpulse“.

Eric Standop hat bei drei Meistern auf drei Kontinenten gelernt und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in Gesichtslesen und „Face Language“. Er ist der einzige Lehrmeister weltweit, der nahtlos die verschiedenen internationalen Methoden des Gesichtslesens anwendet und miteinander verbindet.

Berater für Unternehmen weltweit

Seine scharfsinnigen Fähigkeiten bei der Erkennung von physischen Beschwerden, Stärken und Schwächen von Persönlichkeiten, Beziehungen, Führungsstilen, Talenten und vielem mehr machen ihn zum Berater für Unternehmen und Entscheidungsträger im Silicon Valley, in New York und Asien, aber auch für alle, die sich selbst und andere besser verstehen wollen.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils in der „Cloud“ des Factory Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauereigebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter ✆ 0 25 61/9 79 28 88.