„Doppellecker-Bus“ darf bis Jahresende am Hafen stehen

Viele Besucherinnen und Besucher des Kreativkais am Hafen haben in den letzten Wochen das Bus-Café „Doppellecker“ für sich entdeckt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Auch wenn der Betrieb des doppelstöckigen Busses an dieser Stelle nicht zulässig sei, habe die Stadtverwaltung nun den Betrieb während des Advent und bis zum Jahresende möglich gemacht, heißt es weiter.

Laut Mitteilung möchte die Stadt damit einerseits eine charmante Idee unterstützen, gleichwohl müsse sie aber auch in ihren Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich sein. Entsprechend könne für das Bus-Café lediglich eine kurzfristige Duldung bis zum Jahresende ausgesprochen werden.