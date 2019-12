Nach fast 180 Jahren schloss Ende November die Weinhandlung Hassenkamp an der Ludgeristraße. Ein noch älteres Unternehmen sorgt nach eigenen Angaben jetzt dafür, „dass die besondere Hassenkamp-Atmosphäre mit persönlicher Beratung in authentischem Ambiente erhalten bleibt“. Die 1791 gegründete L. Stroet­mann-Gruppe übernahm die komplette Ladeneinrichtung.

„Wir wollen das Ladengeschäft in der geplanten Markthalle im Hafen-Markt originalgetreu wieder aufbauen“, berichtet Max Stroetmann. Auch im Hafen-Markt sollen Patina Weine und westfälische Spirituosen zu finden sein. Im neuen Markthallen-Konzept sind mehrere Zonen, Inseln und Stände geplant. „Mit dem Hassenkamp-Mobiliar wollen wir einen Weinstand genau in der Mitte der geplanten Markthalle ausstatten“, so Stroetmann.