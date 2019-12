Nikolaus bringt seinen Engel mit

Der Nikolaus besuchte gestern morgen die Martin-Luther-Grundschule. Diesmal hatten sich die Schüler besonders ins Zeug gelegt, um dem Bischof von Myra zu gefallen, sie sangen Nikolauslieder oder trugen Gedichte darüber vor, wo man am besten Geschenke verstecken kann. Ein dreiköpfiges Team des WDR filmte, so konnten sich die Kids am Abend auch noch im Fernsehen bewundern. Für Werner Teupe (75) bedeutet die Saison schwere Arbeit.

Der Nikolaus besucht die Martin-Luther-Schule 1/33 Nikolaus Werner Teupe besucht die Luther-Grundschule in Greven. Dabei ist Engelchen Angelina (Dettling). Foto: Günter Benning

Er muss im Auftrag des Nikolaus den langen Bart, das schwere Gewand und die Stutenkerle von Termin zu Termin tragen. Diesmal begleitete ihn allerdings nicht Knecht Ruprecht, sondern das Engelchen Angelina. In ihrem Hauptberuf ist Angelina Dettling Lehramtsanwärterin in der Schule.