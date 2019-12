„Fremd ist nur, wer fremd bleibt“

Heimisch werden das Ziel

Der Gedanke ist richtig und zog sich durch fast alle Wortbeiträge: Aufrechte Demokraten in unserem Land sollten den Begriff „Heimat“ nicht den Rechtsradikalen überlassen. Heimatliebe schafft Vertrauen und grenzt nicht aus. So gesehen hätten alle Preisträger des am Samstag erstmalig verliehenen Heimatpreises der Stadt Münster auch einen Integrationspreis bekommen können, weil sie helfen, dass Menschen in Münster heimisch werden. Mit „Heimattümelei“ indes hat das, wofür die vier Preisträger stehen, nichts zu tun.

Zugleich muss aber auch ein kritisches Wort erlaubt sein. Das Land NRW hat der Stadt Münster die Ausrichtung des Wettbewerbes um den Heimatpreis leicht gemacht, weil sie die Kosten für das Preisgeld übernommen und per Runderlass auch gleich die Förderkriterien festgelegt hat. So fand der neue Heimatpreis in Münster seinen Weg in ein Umfeld, in dem unter anderem auch Bürgerpreis, Umweltpreis und Wirtschaftspreis unterwegs sind. Noch mehr Preise sollten es nicht werden.

von Klaus Baumeister