Pinocchio war am Wochenende in der Halle Münsterland zu Gast. Das Bochumer „Liberi Theater“ inszenierte den Kinderbuchklassiker als Musical für die ganze Familie. Den kleinen und großen Besuchern gefiel die Geschichte von Beppos Holzpuppe so gut, dass sie viel Applaus spendierten. In der Pause hatten die Besucher Gelegenheit, die Schauspieler kennenzulernen und ein Autogramm zu erhaschen.

