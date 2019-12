Model aus Münster in nächster „Bachelor”-Staffel dabei

Bei Germany's Next Topmodel schaffte es die Münsteranerin 2010 zwar nicht bis ganz nach oben aufs Siegertreppchen , konnte sich danach aber dennoch in der Modelwelt durchbeißen. Denn mittlerweile sind Laufsteg und Fotoshootings nicht mehr bloß Hobby: Die 28-Jährige arbeitet hauptberuflich als Model.

Jetzt wagt sie einen erneuten Ausflug ins Fernsehen. In der Show „Der Bachelor“ umwirbt sie Kickbox-Profi Sebastian Preuss aus München. Ob sie oder doch eine der 21 anderen Kandidatinnen das Herz des 29-jährigen Müncheners, ist in zehn Doppelfolgen ab dem 8. Januar bei RTL (und eine Woche vorab in der Mediathek tvnow ) zu sehen.

Seit einem halben Jahr ist die Münsteranerin - laut RTL-Ankündigung - Single, auch weil sie es schöner finde, „wenn der Mann den ersten Schritt macht." Die Anforderungen an ihren Traummann? Lustig und weltoffen sollte er sein, erzählt sie in ihrem Vorstellungsvideo , zudem müsste er ähnliche Vorstellungen vom Leben haben. „Er soll einfach Spaß am Leben haben und meine Freunde und Familie lieben”, sagt die 28-Jährige.