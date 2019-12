Münster -

Die Initiative „Zukunft Hafen“ und der Verein „Mehr Lebensqualität für das Hansa- und Hafenviertel“ sind auch weiterhin gegen die veränderte Planung für den „Hafen-Markt“ mit einer Markthalle – und fordern die Ratsmitglieder in einem offenen Brief auf, die entsprechende Vorlage in der Sitzung am Mittwoch (11. Dezember) abzulehnen.