Der Konzertabend ist schon eine kleine Tradition: Alle Jahre wieder lädt Jovel-Gründer und Panikorchester-Kopf Steffi Stephan musikalische Freunde zu einem Benefizkonzert in seiner Music-Hall ein. Der Erlös wird gespendet. Er geht zur Hälfte an den Verein Archemed, der sich um medizinische Versorgung in Eritrea kümmert, und den Verein „Vision“ zur Förderung der populären Kultur, der unter anderen die Nachwuchs-Band-Konzertreihe „New Names“ im Jovel veranstaltet.

Die Liste der Acts an dem Abend ist lang und geprägt vom panischen Udo-Lindenberg-Kosmos. So sind neben Steffi Stephan mit Pianist Jean-Jaques Kravetz und Gitarristin Carola Kretschmer zwei weitere Panikorchester-Urgesteine dabei. Neu im Lindenberg-Konzert-Aufgebot ist die Sängerin „Deine Cousine“, die etwa auch beim jüngsten Unplugged-Konzert eine große Rolle spielte. Auch sie kommt eigens nach Münster. Ebenso wie der Kinderchor „Kids on Stage“.

Die Szene in Münster vertreten unter anderem das Duo Ohrenpost und die Sängerin Frau Karo. Die Panik Power Band, eine Lindenberg-Cover-Gruppe, wird wie gewohnt streckenweise vergessen machen, dass die echte Gronauer Nachtigall vermutlich persönlich nicht dabei ist.