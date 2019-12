Ein weihnachtliches Museumsprogramm für Groß und Klein erwartet die Besucher im Freilichtmuseum Mühlenhof, Theo-Brei der-Weg 1, am dritten Advent. Dazu gehört am Sonntag (15. Dezember) von 12 bis 19 Uhr ein Bummel über den Weih nachtsmarkt mit Musik, Lich terglanz, Tannenduft und einem passenden Heiß getränk, wie es in der Ankün di gung des Mühlenhofes heißt.

Für Erwachsene ist feiner Winzerglühwein im Angebot, für die Kleinen gibt es Kinderpunsch und Kakao in gemütlicher Runde um den Kamin. Dazu gibt es auf dem Mühlenhof-Gelände am Aasee Handwerk aus alten Zei ten, Waffelbäckerei und Piep kuchen, Posaunenchor, Märchenstunde im Mühlenhaus und alles rund um eine westfälische Weihnacht, heißt es weiter.

Auf dem Programm steht auch weihnachtliches Basteln für Kindern, fachkundig begleitet von der Museumspädagogik. „Lehrreiches mit schöner Adventsstimmung zu verbinden, das ist die Idee hinter diesem speziellen Familientag“, erzählt der Mühlenhof-Vorsitzende Dr. Markus Johow. „Damit wollen wir alle ansprechen, für die es in den Innenstädten oft zu rummelig ist.“

Das Museumsprogramm an diesem Familientag wird gefördert von der Stiftung der Sparda-Bank in Münster. „Wir möchten vor allem Kinder und Familien für das Museum interessieren und in den Mühlenhof einladen, die sonst vielleicht eher nicht den Weg hierher finden“, so Stiftungsgeschäftsführerin Ute Cewe.