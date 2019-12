Münster -

Von Alena Großkopff

Im Kampf gegen lange Warteschlangen an den Kassen setzen immer mehr Unternehmen auf das Selbst-Abkassieren durch Kunden. Auch in Münster installieren vermehrt Betriebe solche SB-Kassen in ihren Filialen. Der Baumarkt Hornbach hat 2018 in sämtlichen der 97 Märkte Self-Checkout-Systeme eingeführt. Auch der Lebensmittelhändler Rewe hat diese in 104 Filialen aufgestellt. Darunter auch der Rewe-Markt am Alten Steinweg. Kunden haben weiterhin die Wahl zwischen der klassischen Kasse mit Kassierer oder dem Self-Checkout.