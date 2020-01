Es müssen mehr Frauen in die Parlamente

Dülmen/Münster -

Von Anne Koslowski

Im September 2020 stehen die Kommunalwahlen an. Beim Blick in die Parlamente aber wird klar: In den Stadt- und Gemeinderäten sind Frauen stark unterrepräsentiert. Ein vom Gleichstellungsministerium NRW gefördertes Programm soll das jetzt ändern.