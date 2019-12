Am heutigen Donnerstag (12. Dezember) sind Beschäftigte von 24 Kaufhof und vier Karstadt Sports-Filialen in Nordrhein-Westfalen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Im Rahmen eines bundesweiten Streiktags finden Streikversammlungen in Münster, Köln, Dortmund, Duisburg, Bonn, Gelsenkirchen, Aachen, Hagen und Paderborn statt. Durch den Arbeitskampf will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, um in den an­ stehenden Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember zu einer Lösung zu kommen, wie es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft heißt.

„Die Beschäftigten von Kaufhof und Karstadt Sports sind mit ihrer Geduld am Ende. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen endlich eine si­chere tarifvertragliche Lösung für die Zukunft des Warenhauses und zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Die Beschäftigten fordern eine verbindliche Rückkehr zum Flächentarifvertrag“, erklärt die Landesfachbereichsleiterin für den Handel, Silke Zimmer.

Verdi fordert zukunftsgerichtete Investitionen

„Einschnitte bei den monatlichen Entgelten lehnen die Beschäftigten entschieden ab. Die Kolleginnen und Kollegen wollen zudem an der Weiterentwicklung des Zukunftskonzepts Warenhaus beteiligt werden. Der Eigentümer muss Geld in die Hand nehmen und in das Warenhaus investieren“, so Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman. Wenn das Unternehmen von Beschäftigten Verzichte ein­fordere, müssten leitende Angestellte und das Management ebenso einen Beitrag zur Sanierung leisten. „Jetzt müssen Management und Eigentümer liefern“, so Akman.

Die Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember werden für Kaufhof und Kar­stadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Feinkost geführt. Verdi fordert eine tarifvertragliche Lösung für alle vier Unternehmenssparten. In NRW werden auch Beschäftigte aus Filialen von Smyths Toys und Douglas an dem Streik teilnehmen. Dort fordert Verdi die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels NRW.