Bildungsprojekt Nimas: Unterstützung auf dem Lebensweg

Der Verein, den die Sprakeler Zahnärztin Dr. Tannaz Westerberg im Dezember 2014 gegründet hat, möchte einen Beitrag zur interkulturellen Bildung und Integration leisten. Dazu gehören zum Beispiel eine adäquate Schulausstattung, die Teilnahme an Schulprojekten und Ausflügen und auch Nachhilfe.

Dr. Tannaz Westerberg ist Mutter von vier Kindern. Ihre eigene Biografie hat sie veranlasst, sich zu engagieren. Sie selbst, sagte sie einmal, habe das Glück gehabt, Menschen zu begegnen, die ihr geholfen hätten. Als sie 1997 mit ihrer Familie aus dem Iran nach Aachen kam, war sie neun Jahre alt und sprach kein Wort Deutsch. Sie kam zum Studium nach Münster, lernte ihren Mann kennen, heiratete und lebt seit 2007 in Sprakel. Sie machte ihren Weg.

Eine engagierte Mitstreiterin

Jetzt gibt sie etwas zurück und hat in Dr. Sabine Wolf , die ebenfalls Vorstandsmitglied von Nimas ist, eine engagierte Mitstreiterin gefunden. Wolfs Vita passt ebenso zum interkulturellen Anliegen von Nimas.

Denn interkulturell war Sabine Wolf (70) selbst ihr Leben lang unterwegs. Sie gehörte zu den Austauschschülern der ersten Generation, als sie im Alter von 16 Jahren ein Jahr in den USA verbrachte. Auch später blieb der Schüleraustausch ihr Ding. Als Lehrerin am Gymnasium in Haltern, an dem sie Englisch, Deutsch, Sozialwissenschaften sowie Politik und Wirtschaft unterrichtete, organisierte sie 20 Jahre lang den Schüleraustausch mit einer Schule in der Nähe von Chicago und zudem mit Schulen in Tschechien, Wales und Spanien. Das Hin- und Herfahren zwischen Ländern gehört zu ihrem Leben dazu. „Einmal Austauschschüler – und man bleibt dran“, sagt sie schmunzelnd.

Hohe Termin-Organisation

So kümmert sie sich intensiv um das Nimas-Projekt „Interkulturelle Reise“. Im vorigen Jahr waren 58 Schulen beteiligt, pro teilnehmender Klasse können drei Ausflugsziele ausgewählt werden: Dieses Nimas-Angebot impliziert eine enorm hohe Termin-Organisation. „Da habe ich manche Abende gesessen“, erzählt Wolf. Denn Terminkollisionen darf es nicht geben, auch nicht mit Klassenfahrten. Für das nächste Jahr sind insgesamt 180 Veranstaltungen zu planen.

Nimas hat sich im neuen Jahr aus finanziellen Gründen auf ältere Schüler fokussiert. Allerdings gebe es regelmäßig Anrufe von Grundschulen, dass dieses Projekt fehle. „Wir hoffen“, sagt Tannaz Westerberg, „dass wir mit mehr finanziellen Möglichkeiten die interkulturelle Reise wieder für einen größeren Kreis anbieten können.“ Es gebe Kinder und Jugendliche, die noch nie im Theater oder im Museum waren, so die Erfahrung der beiden Nimas-Vorsitzenden.