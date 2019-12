Münster -

Die interdisziplinäre und interreligiöse Erforschung des Mensch-Tier-Verhältnisses sei endlich in der Gesellschaft angekommen: Das betonte ein Festredner bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Theologische Zoologie. Und in der Tat gewinnt der Umgang des Menschen mit dem Tier in Zeiten des Klimawandels neue Bedeutung.