Selbst Spiele programmieren

Passend zur weltweiten „Computer Science Education Week“ boten die Moderatoren der ehrenamtlichen Initiative „IT-Projekt-Münster“ am Wochenende wieder Workshops für Schülerinnen und Schüler an.

Wie in den vergangenen Jahren stand für das überschulische Projekt wieder die Interessensbildung und Förderung von MINT-begabten Schülerinnen und Schülern im Fokus. Am Freitagnachmittag machten sich die Jugendlichen, sowie deren Eltern, auf den teilweise weiten Weg nach Münster zum Annette-Gymnasium, das als diesjähriger Ausrichter mit dem IT Projekt zusammenarbeitete, um hier Informatik und Technik Workshops anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Einfach mal selbst probieren

Bekanntlich interessieren sich Kinder und Jugendliche sehr für digitale Medien und E-Gaming mit dem Smartphone oder PC. Und so sagten sich die Initiatoren des Experten-Netzwerks „IT-Projekt-Münster“: Die Kinder und Jugendlichen könnten doch mal selbst in gut einer Stunde so etwas programmieren.

Und prompt haben die Moderatoren Hendrik Büdding (Informatik-Lehrer am Annette Gymnasium in Münster) und Karsten Hannig (Ausbilder und IT-Fachmann) zwei Workshops aufgelegt, in denen Kinder und Jugendliche gezielt und spielerisch an die Themen herangeführt wurden. Ziel war es, schon nach ganz kurzer Zeit, eigene kleine Projekte und Spiele zu kreieren und auch in der Gruppe vorzustellen und anzuspielen.

Flächendeckend an jeder Schule

Im Vorfeld hatten sich die Teilnehmenden über die Projekthomepage it-projekt-muenster.de angemeldet und Workshops für die Porgrammierung von Computer-Spielen ausgesucht.

Hendrik Büdding und Karsten Hannig sind sich sicher: Jugendliche, egal welchen Geschlechts und Alters, können leicht für die digitalen Techniken, die die Basis unserer modernen Informationsgesellschaft sind, begeistert werden. Aber man muss es eigentlich flächendeckend an jeder Schule mit praxisnahen, erprobten Konzepten zu aktuellen Themen in der Informatik für alle anbieten. Die Bildungspolitik muss schneller praxisnahe Konzepte für universitäre Ausbildung, Referendariatsausbildung und den Unterricht entwickeln, der Initiatoren. Alle Schüler und Schülerinnen sollten unbedingt die Möglichkeit haben, Informatik zu lernen. Mehr Info auf „Code.org“ oder „it-projekt-muenster.de“ oder via Twitter @itprojektms.