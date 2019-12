Münster -

2020 startet ausgesprochen bunt. Zumindest für Kinder. Und zumindest im A2 am See: Das lädt zu seinem „A2-Winterzauber“ ein und bietet dem Nachwuchs an insgesamt zwölf Terminen vom Puppentheater über Zauberer und Clowns bis hin zu Kino, Musik und Karneval einen abwechslungsreichen Jahresbeginn.