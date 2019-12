Was sind das für Berufe? Hotelfachfrau, Restaurantfachmann, Koch oder natürlich Köchin? Bis spät in den Abend hinein arbeiten, auch an Silvester, Ostern und jetzt an Weihnachten – ist es das wert? Die Auszubildenden, die sich am Dienstagnachmittag im Gebäude der LVM am Kolde-Ring treffen, wissen offenbar genau, was sie tun beziehungsweise worauf sie sich eingelassen haben.

Dave Breuer zum Beispiel. 19 Jahre ist er jung. Mit dem E-Scooter ist er zum Termin gekommen. Seinem Vater, erzählt er, habe er oft beim Kochen zugeschaut und ihm dabei geholfen. Es habe ihn schon da gepackt. „Ich wollte auf jeden Fall einen Beruf, der mir Spaß macht.“ Dass der 19-Jährige seinen Traumjob ausübt, das merkt jeder, der ihm zuhört, wenn er über seine Arbeit spricht. „Als Koch lerne ich ständig dazu. Ich kann auf der ganzen Welt arbeiten.“

Neben Breuer hat Florian Müller, Vorsitzender des Köche­clubs Münsterland und Koch beim LVM, weitere angehende Fachkräfte aus der Branche eingeladen. Sie alle haben bestimmt einiges gemeinsam, ganz sicher dieses: ­ Kiana Lücken , Dejan Beqiraj, Hasan Albakir, Philipp Freudenberg, Carolin Meiring, Sebastian Lenfert, Dave Breuer und Greta Traumann haben sich für den Jugendwett­bewerb des Köche­clubs Münsterland qualifiziert.

Am 27. Januar geht es für sie und die 20 weiteren Azubis aus Münster und dem Münsterland um die „Hupfer Münsterlandgabel 2020.“ Jeweils acht junge Frauen und Männer aus den Ausbildungsberufen Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/-mann und Hotelfachfrau/-mann nehmen an diesem Wettbewerb teil. Premiere: Zum ersten Mal wird der Jugendwettbewerb im Restaurant Ackermann in Roxel ausgetragen.

Kiana Lücken lernt gerade bei Ackermann. Sie wird dort zur Restaurantfachfrau ausgebildet. Dass die Arbeitszeiten andere sind als in den meisten Berufen – klar weiß sie das. Auch ihr Bruder, erzählt sie, arbeite in der Branche. Von einer „ganz besonderen Familie“ spricht Florian Müller. Und er meint damit nicht etwa die von Kiana Lücken, sondern die Familie der Köche, Hotel- und Restaurantfachkräfte. „Sie finden einen ganz tollen Freundeskreis.“ Niemand brauche sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz zu machen. „Man lernt ganz viele Nationen kennen.“

Aufs Reisen freuen sich alle acht Azubis. „Sonst bleibt man einfach stehen, lebt wie unter einer Käseglocke“, bringt es Philipp Freudenberg auf den Punkt. Bei Spitzner im Oer’schen Hof lässt er sich zum Restaurantfachmann ausbilden.

Angst, den Wettbewerb Ende Januar zu verlieren, hat niemand wirklich. Greta Traumann, mit 32 Jahren die Älteste in der Azubi-Runde, freut sich darauf, eine Prüfungssituation sozusagen als Übung zu erleben. Sie ist bereits Industriekauffrau. Doch ihr Herz wollte woanders hin.

Für den Gewinner oder die Gewinnerin der Köche geht es im März übrigens weiter zur Landesausscheidung NRW; der dortige Gewinner darf dann bundesweit um den Rudolf-Achenbach-Preis kämpfen.