An Heiligabend (Dienstag, 24. Dezember) öffnet das LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße von 10 bis 15 Uhr seine Ausstellungshalle, um das Warten auf das Christkind zu verkürzen. Zu Weihnachten erlässt das Museum an diesem Tag allen Besuchern den Museumseintritt, lediglich für das Planetarium ist Eintritt zu bezahlen.

Im Museum gibt es verschiedene Ausstellungen zu sehen: „Beziehungskisten“, „Das Gehirn“, „Vom Kommen und Gehen“ sowie „Dinosaurier“. Und im Planetarium können Kinder ab fünf Jahren das Rätsel der Polarnacht erforschen, die größeren Kinder ab acht Jahren erleben mit dem Weihnachtsprogramm einen „Sternenglanz zur Weihnachtszeit“ oder die Faszination des Weltalls, wie der LWL ankündigt.

Auch zwischen den Jahren geöffnet

Auch zwischen den Jahren ist das Naturkundemuseum geöffnet (Eintritt frei unter 18 Jahren in den Ausstellungen, Erwachsene 7,50 Euro). Die laut Mitteilung deutschlandweit größte Sonderausstellung zum Thema Gehirn ist bis zum 5. Januar aufgrund der starken Besuchernachfrage verlängert. Interessierte können die anatomische Vielfalt und die enormen Leistungen des Gehirns erforschen.

Die beliebte Gehirn-Ausstellung wurde verlängert, damit Kinder auch in den Weihnachtsferien auf Spurensuche im Verstand des Menschen und der Tiere gehen können. Foto: LWL/Steinweg

Die neue Ausstellung „Be ziehungskisten – Formen des Zusammenlebens in der Natur“ ist ebenfalls geöffnet. Sie stellt das Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander, also die Interaktionen zwischen verschiedenen Lebewesen, in den Mittelpunkt. Denn überall in der Natur finden sich Lebensgemeinschaften. Dies beginnt bei winzigen Mikroorganismen über Pflanzen bis hin zum Menschen.

Besucher können in der Dauerausstellung „Dinosaurier – Die Urzeit lebt!“ in die Welt der schrecklichen Echsen eintauchen. Und in der Schau „Vom Kommen und Gehen“ wird der Wandel in der Tierwelt Westfalens vorgestellt.

Zum Thema Das LWL-Planetarium öffnet zwischen den Jahren vom 26. bis zum 29. Dezember (Donnerstag bis Sonntag) jeweils um 11, 12, 14, 15, 16 und 17 Uhr seine Türen, um eine abwechslungsreiche Zeit mit Limbradur, Flappi, Dinosauriern, Polaris und anderen zu bieten. Der Eintrittspreis für die Planetariums-Angebote beträgt vier Euro für Kinder beziehungsweise sieben Euro für Erwachsene. Das Museumscafé öffnet nur eingeschränkt zwischen den Jahren. ...