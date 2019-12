Die Identität des zweiten Täters, der im Juni dieses Jahres zusammen mit einem 43-jährigen Kinderhauser einen Mann in dessen Wohnung überfallen haben soll, wurde im zweiten Prozesstermin vor der 11. Strafkammer des Landgerichts Münster von weiteren Zeugen bestätigt.

Der 43-jährige Angeklagte hatte seinen zunächst unbekannten und als sehr gewalttätig geltenden Mittäter aus Furcht vor diesem gedeckt. Stattdessen gab er bei der Polizei an, er sei von einer unbekannten Person gezwungen worden, seinen 52-jährigen und stark lungenkranken Nachbarn zu überfallen.

Beim Prozessauftakt gestand der gelernte Schlosser jedoch umfassend und gab dabei auch den Namen seines Komplizen preis. Diese Einlassung wurde nun auch von zwei der drei geladenen Zeugen gestützt.

Der dritte Zeuge, welcher durch ein Schreiben an den Geschädigten eigentlich erst den Namen des zweiten Täters in das Verfahren eingebracht hatte, sagte aus, eine unbekannte Person habe ihn aufgesucht und ihm die Identität des zweiten Täters genannt. Darüber hinaus habe der Unbekannte ihn gebeten, diese Information mittels eines in der „Ich“-Form aufgesetzten Schreibens an den Geschädigten weiterzuleiten.

Die Kammer und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vermuteten, dass auch der Zeuge aus Angst vor dem Mittäter und dem „Netzwerk Kinderhaus“ – wie ein anderer Zeuge die kriminellen Strukturen in diesem Stadtteil nannte – auf diese Weise handelte. Trotz des Hinweises, dass er sich wegen Falschaussage strafbar mache, blieb der Zeuge bei seiner Version des Geschehenen. Die Staatsanwältin kündigte daraufhin an, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Der Prozess gegen den 43-Jährigen wird am kommenden Freitag fortgesetzt. Dann werden die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft die Schlussvorträge halten. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein Urteil erst im neuen Jahr verkündet wird.