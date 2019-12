„Supertalent“-Sieger bereichert Gala

Die „Doglive-Gala“ ist nach Veranstalterangaben mit 1800 Zuschauern Deutschlands größte Hundeshow – mit einem Programm aus Hunde-Comedy, Dogdance, Trick-Dogging und sportlichen Wettkämpfen. Bei der kommenden Gala am 18. Januar (Samstag) können sich die Zuschauer auf einen international bekannten und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Hundeprofi freuen: Der „Supertalent“-Sieger Lukas Pratschker und sein Hund Falco haben sich angekündigt, wie die Veranstalter jetzt mitteilen.

Im Jahr 2013 hat Lukas Pratschker mit Bordercollie Falco das „Supertalent“ für sich entschieden. Auch danach setzte Pratschker seinen Siegeszug fort. So schaffte es der Wiener in diesem Jahr mit seiner „Dogdance Show“ zum Beispiel bis ins Halbfinale von „America’s Got Talent“. Bei der „Doglive Gala“ am Samstagabend wird er mit Falco Kunststücke aus seinem umfangreichen Repertoire zum Besten geben.

Multitalent gesucht

Bei der Gala ist mit Lukas Pratschker nicht nur ein echtes Supertalent zu Gast. Hier entscheidet sich laut Ankündigung auch, wer zum Multitalent 2020 gekürt wird. Gesucht wird, wie in jedem Jahr, ein Mensch-Hund-Team, das zu begeistern weiß. Ob Dogdance, Dog-Comedy, Trick-Dogging oder andere Elemente: Ins große Finale schaffen es die Teilnehmer, die die dreiköpfige Fachjury damit überzeugen, was sie mit ihrem Hund draufhaben.

Die „Doglive Gala“ moderiert auch 2020 wieder Oli P. Er wird durch weitere rasante Showelemente von Frisbee-Shows bis zu Rallye-Obedience führen. Viel Spaß ist dank der Comedy-Show von Leonid Beljakov ebenfalls garantiert, wie es in der Mitteilung heißt. Und auch Schäferin Anne Krüger sorgt mit Pferden, Hunden und Waliser Schwarzhaarziegen für Entertainment.

Zum Thema Tickets für die „Doglive Gala“ können online unter www.doglive.de bestellt werden. Die Messe hat am 18. und 19. Januar 2020 jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gala findet am Samstag von 19 bis 22 Uhr statt. ...