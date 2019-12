Jobben auf dem Weihnachtsmarkt

Weihnachtszeit bedeutet in der Regel: Geld ausgeben. Ob Glühwein und Pommes auf dem Weihnachtsmarkt oder Geschenke für die Liebsten, kaum jemand kommt drum herum.

Besonders in dieser Zeit werden vermehrt Arbeitskräfte gebraucht, und Studierende können ein finanzielles Polster gut gebrauchen. Aber welche lukrativen Möglichkeiten gibt es für sie, um in der Adventszeit neben dem Studium Geld zu verdienen? Die einen können sich nichts Schlimmeres als den Trubel um Karussells, Bratwurst- und Glühweinstände vorstellen – die anderen blühen beim Geruch von gebrannten Mandeln erst richtig auf.

Entspannte Atmosphäre

Die Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt in Münster ist, gemessen an den vielen studentischen Aushilfskräften in den Buden, sehr beliebt. Über Ausschreibungen im Internet gelangen Studierende an die kurzfristige Beschäftigung.

So auch Sophia Wenner und Svea Öhlschläger. Die beiden Studentinnen arbeiten bei „Drudo Lederwaren“ auf dem Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus und verkaufen Portemonnaies und andere Lederaccessoires. Sophia ist bereits zum dritten Mal an diesem Stand beschäftigt. „Mir gefällt die entspannte Arbeitsatmosphäre, und es lohnt sich auf jeden Fall. In den vier Wochen verdiene ich hier mehrere Hundert Euro plus Trinkgeld“, erzählt sie. Svea macht den Job zum ersten Mal und ist bisher zufrieden: „Es ist sehr entspannt, die Leute haben es nicht eilig, und man kommt immer ins Gespräch.“

Arbeit am Glühweinstand

Bei der Frage, ob man durch so einen Job in Weihnachtsstimmung kommt, teilen sich die Meinungen. Bei Sophia ist das ganz klar der Fall, bei Svea merkt man von der Weihnachtsstimmung eher weniger, vor allem wegen der milden Temperaturen. Ein Nachteil an dem Job ist es laut Sophia, dass der Stand abends am 23. Dezember noch abgebaut werden muss. „Das dauert meistens bis nachts“, erklärt sie.

Eröffnung der Weihnachtsmärkte in Münster am 25. November 2019 1/41 Die münsterischen Weihnachtsmärkte sind offiziell eröffnet! Foto: Oliver Werner

Traditionell findet der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder an fünf verschiedenen Stellen statt – im Aegidiimarkt, neben der Überwasserkirche, am Kiepenkerl, im Rathaus-Innenhof und neben St. Lamberti. Foto: Oliver Werner

Unter den rund 300 Buden sind natürlich auch wieder zahlreiche Glühweinstände. Foto: Oliver Werner

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise stabil geblieben: Auf dem Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche kostet der Becher 2,50 Euro, auf allen anderen Märkten drei Euro. Foto: Oliver Werner

Es gibt allerdings auch einige Neuigkeiten in diesem Jahr. Foto: Oliver Werner

Erstmals ist an allen vier Adventssamstagen das Bus- und Bahnfahren im Stadtgebiet kostenfrei. Foto: Oliver Werner

Andere Studierende haben sich für einen Job am Glühweinstand entschieden. Dort sind sich alle Befragten einig: Betrunkene Gäste darf man nicht allzu ernst nehmen, und Glühwein werden die wenigsten nach der Zeit auf dem Weihnachtsmarkt noch mögen. Aber im Vordergrund stehe sowieso das Geld, das am Ende dabei verdient wird.

Geschenke verpacken

Damit Geschenke schön verpackt unter dem Weihnachtsbaum landen, bieten diverse Läden einen Einpack-Service an. Ebenfalls ein beliebter Job zur Weihnachtszeit, den die Studentin Rosalie Motel seit einigen Jahren ausübt. „Ich verpacke Geschenke, sodass die Leute sie heil nach Hause transportieren können“, erzählt Rosalie. Weihnachtsstimmung komme während der Arbeit nicht unbedingt auf, weil es in dem Moment einfach ein Job sei. „Klar ist es stressig, aber mittlerweile bin ich gut in Übung. Die meisten Kunden bringen auch Zeit mit“, betont die 22-Jährige.

Weitere Jobs für Studierende in der Adventszeit bieten auch der Weihnachtsbaumverkauf oder der Paketversand. Wer Kinder mag, ist als verkleideter Weihnachtsmann gefragt.