Nicht nur Kunden, die Geschenke im Online-Handel bestellt haben, erwarten in diesen Tagen Pakete. Auch Geschäfte ordern Ware per DHL , den Paketdienst der Post. In der münsterischen Filiale des Juweliers Christ an der Ludgeristraße kamen vor ein paar Tagen leere Pakete an, wie von Mitarbeitern zu erfahren ist. Die Kartons der Sendung mit neuer Ware seien aufgeschlitzt gewesen.

Die Adresse auf der Sendung legte offenbar nahe, dass die Pakete Wertvolleres beherbergten als Weihnachtskekse. Immerhin, es seien keine Schmuckstücke mit dem Wert von Kronjuwelen, die verschwunden sind, heißt es im Laden. Die Zentrale der Handelskette habe Anzeige erstattet. Auch in der Weihnachtszeit des Vorjahres seien in der Filiale leere Pakete angekommen. Die Post bedauert den Fall, so Sprecher Rainer Ernzer. DHL arbeite bei Diebstählen mit der Polizei zusammen.