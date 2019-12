Wenn die Messe gelesen, das Essen gegessen und die Geschenke ausgepackt sind, dann ist für viele junge und jung gebliebene Menschen der Heiligabend im trauten Familienumfeld vorbei und es zieht sie in die Gesellschaft Gleichaltriger, um zu feiern.

Seit Jahren bereits ist die „Scheinheilige Nacht“ im Jovel dafür eine beliebte Anlaufstation – auch weil man dort manch fortgezogenen Münsteraner wiedersehen kann, der sich auf „Heimaturlaub“ befindet.

„Live on stage“: Starlight Excess

Am Dienstag (24. Dezember) öffnet das Jovel am Albersloher Weg ab 22 Uhr wieder seine Pforten (Einlass ab 18 Jahren). Livemusik gibt es diesmal auf der Bühne von der Band Starlight Excess (Bild). Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro an allen bekannten CTS-Stellen beziehungsweise für 15 Euro an der Abendkasse.

Oder man lässt sich beschenken: Unsere Zeitung verlost drei Mal zwei Eintrittskarten. Rufen Sie an unter ' 0137/8 22 70 20 72 , nennen Sie das Stichwort „Scheinheilige Nacht“, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.

Teilnahmeschluss ist am Montag (23. Dezember) um 8 Uhr. Die Teilnahme am Gewinnspiel kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.