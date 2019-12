Die vom Presseamt der Stadt verbreitete Information über die ab dem 1. Januar geltenden neuen Eintrittspreise in den Bädern haben unter Lesern teilweise für Verwirrung gesorgt – auf der Seite des Sportamtes im Internet finden sich noch die alten Preise.

Missverständlich sei die Information möglicherweise mit Blick auf die Bonuskarten gewesen, räumt Winfried Reher , Leiter der Bäderabteilung, ein. Der Gegenwert der Bonuskarten bleibe gleich – allerdings sind die Rabatte, die durch die Karte gewährt werden, nicht mehr so großzügig. Bonuskarten, die zeitlich unbegrenzt gelten und auch übertragbar sind, kosten ab Neujahr 25 Euro, 42 Euro (die Stadt hatte in ihrer Mitteilung hier irrtümlich 52 Euro genannt) und 190 Euro. Bisher kosten die Karten noch 21, 36, 165 Euro.

Geänderte Preise

Die günstigste Bonuskarte umfasst weiterhin sieben Badbesuche für Erwachsene, ein Besuch kostet wie bisher beim Kauf einer Einzelkarte vier Euro. Sparte man zuvor beim Kauf der kleinsten Bonuskarte, also pro Besuch, einen Euro, sind es künftig nur noch knapp 50 Cent. Die bisher gekauften Bonuskarten behalten ihre Gültigkeit, so Reher. Die Bonuskarten zum alten Preis werden in den Bädern auch noch bis zum 31. Dezember verkauft.

Jahreskarten für Erwachsenen verteuern sich um 30 Euro von 180 auf 210 Euro. Familien mit Minderjährigen beziehungsweise Kindern in Ausbildung zahlen weiterhin unabhängig von der Anzahl der Kinder 150 Euro für die Jahreskarte. Auch für Münsterpass-Inhaber verteuert sich die Dauerkarte nicht, sie kostet weiter 90 Euro.

Neue Tarife beschlossen

Der Rat hatte im Sommer zusammen mit anderen Änderungen bei den Bädern, etwa teils erweiterte Öffnungszeiten und wärmeres Wasser, die neuen Tarife beschlossen. Der Beschluss mit Blick auf die Eintrittspreise werde nun umgesetzt.

Die alten Preise waren neun Jahre gültig gewesen. Reher verweist bei den Dauer- und Bonuskarten auf die mit anderen Kommunen vergleichsweise günstigen Preise. Allerdings könne Münster auch nicht mit dem Angebot von Freizeit- und Wellnessbädern konkurrieren.