Da sein, wenn alles zum Weglaufen ist. Jürgen Wiltink erlebt diese Situation häufig. „Wenn Menschen schwer erkranken oder ihr Leben dem Ende entgegengeht, kommt es vor, dass Angehörige oder Freunde damit nicht umgehen können und weglaufen.“ Als Krankenhausseelsorger im Uniklinikum bleibt er da, begleitet die Patienten, ihre Angehörigen und das medizinische Personal – auch jetzt an Weichnachten. Der 46-Jährige hat am ersten Weihnachtsfeiertag Rufbereitschaft.

Um 9.30 Uhr wird Wiltink, der auch Musiker ist, erst den Gottesdienst in der Kapelle im Westturm am Klavier begleiten. „Danach werde ich sicherlich bei dem einen oder anderen Patienten vorbeischauen“, kündigt er an.

Zeit für Patienten

Seit drei Jahren gehört Wiltink zum achtköpfigen Seelsorgeteam am UKM . Das Umfeld ist ihm nicht fremd: Nach seiner Schullaufbahn entschied sich der gebürtige Bocholter für eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Doch schon in den ersten Berufsjahren begann er zu zweifeln: „Mir fehlte die Zeit für die Patienten.“

Nach einer Zeit in Sambia, die ihn besonders in spiritueller Hinsicht geprägt hat, ließ er sich ab 2001 zum Pastoralreferenten in Ahaus und Münster ausbilden. Nach einer weiteren Station in Suderwick bei Bocholt kam er 2008 nach Münster, wo er acht Jahre lang in der Pfarrei St. Benedikt, heute zur Pfarrei St. Mauritz gehörend, als Pastoralreferent arbeitete. 2011 wurde er zudem zum Ständigen Diakon geweiht.

Zwischen den Sätzen hören

Seit einigen Wochen ist der zweifache Familienvater nicht nur für die neurologischen Stationen verantwortlich, sondern auch für die Kinderstationen zuständig. „Wenn ich vor dem Bett eines Säuglings stehe, der morgens nicht mehr reagiert hat und bei dem festgestellt wird, dass er wahrscheinlich nicht mehr lebensfähig ist, bewegt mich das sehr“, sagt er. Sein innerer Antrieb, wenn er das Kind auf Wunsch der Eltern nottaufe, sei die Zusage Gottes: „Ich bin der ich bin da.“

Nicht aufdrängen, sondern anbieten. Zwischen den Sätzen hören, Sehnsüchte hinter den Fragen wahrnehmen und sie wertschätzen: All das beschreibt Wiltinks Einstellung als Krankenhausseelsorger. Um in Kontakt zu treten, nutzt der passionierte Klavierspieler auch mal ungewöhnliche Methoden: Eine Stunde lang spielte er bis vor kurzem jede Woche auf dem Flügel auf Ebene 05. „Musik verbindet und eröffnet Gespräche“, erklärt er.