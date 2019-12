Weihnachtsmänner-Biker zaubern den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht

Und nicht nur ein Weihnachtsmann war in dem adventlichen Treiben am Samstag unterwegs, sondern gleich 40 Weihnachtsmänner und Weihnachtsengel mit insgesamt 35 Maschinen beschenkten Passanten und zauberten selbst hartgesottenen Motorradgegnern ein Lächeln auf das ansonsten gestresste Gesicht.

Initiatoren der ungewöhnlichen Nikolaus-Invasion waren die Mitglieder der Knieschleifer Münsterland. Denn die Motorradfahrer hatten schon vor drei Jahren die Idee zu einer Weihnachtsaktion. „Es war einfach eine Idee, die wir umgesetzt haben. Wir wollen den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern“, verriet Dominik Timmermann . Und das klappte vorzüglich: Im klassischen Kostüm über der Lederkombi, einem Geweih am Lenkrad und natürlich der Weihnachtsmann-Mütze und dem weißen Bart am Motorradhelm ging es vom Schloss über den Kiepenkerl bis zur Stubengasse.

Im Gepäck, ganz heiliger Mann, waren natürlich auch kleine Geschenke. „Wir verteilen Plätzchen: Eine unserer Unterstützerinnen, Birgitt Dietzel, hat mal eben zehn Kilo Spritzgebäck für die Aktion gemacht“, freute sich Timmermann. Die fanden auch reißenden Absatz, denn Berührungsängste mit dem Weihnachtsmann hatten nur wenige. „Nur die ganz kleine Kinder haben erst einmal ein bisschen argwöhnisch geschaut.“ Aber das sei klar: „Normalerweise kommt der Weihnachtsmann ja durch den Schornstein und nicht mit dem Motorrad.“

Die Knieschleifer wollten mit der Aktion aber auch noch etwas anderes bewirken: Das Bild der Motorradfahrer als Rowdys sollte korrigiert werden. Die Passanten nahmen das auch so wahr. An der Stubengasse schmunzelte eine Seniorin, die eigentlich die letzten Weihnachtseinkäufe erledigte: „Der Nikolaus muss mit der Zeit gehen. Und beim Weihnachtstrubel findet man mit Rentieren und Schlitten in der Stadt auch schlecht einen Parkplatz.“

Nach einer Rundtour ging es für die Motorradfahrer, die aus dem gesamten Münsterland kamen, wieder in Richtung Heimat – natürlich auch als Nikolaus. „Es war einfach toll: Wir wurden gefilmt, die Menschen fanden uns witzig und freuten sich einfach über unsere Idee“, so Timmermann.