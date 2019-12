„Showtime“ in der Halle Münsterland

Winterzeit ist seit Jahrzehnten die Zeit für „Holiday on Ice“. Die nach Angaben der Veranstalter beliebteste Eis-Revue der Welt ist vom zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) bis zum 30. Dezember mit insgesamt zwölf Vorstellungen von „Showtime“ in Münster zu Gast.

Die aktuelle Show zeigt spektakuläre Höhepunkte der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte von „Holiday on Ice“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund 40 der besten Eiskunstläufer, Artisten und Musiker wollen das Publikum im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland mit auf eine einzigartige Reise durch die Geschichte der Eisshow nehmen, heißt es weiter. Das Gastspiel in Münster werde in diesem Jahr gleich für zwei herausragende Nachwuchstalente zu einem Glanzlicht, auf das sich auch die Besucher freuen dürfen.

Die neunjährige Leony Hinz aus Bielefeld erhält im Rahmen der „Holiday on Ice Academy“ bei der Premiere am 26. Dezember um 15.30 Uhr die Chance auf einen einzigartigen Auftritt auf der Showbühne. Dabei wird sie ein eigens von einem Nachwuchsdesigner der Schule für Modemacher Münster kreiertes Kostüm tragen. Im Probenzentrum von „Holiday on Ice“ in Lint bei Antwerpen konnte Leony, die seit dem dritten Lebensjahr bei Arminia Bielefeld auf den Kufen steht, erstmals ihr Kostüm testen, das die münsterische Nachwuchsdesigner Carlo Kondring und Jessie Wistorf speziell entworfen haben.

Leony Hinz nutzte in Lint die Gelegenheit, mit einigen der Stars von „Holiday on Ice“ etwas zu trainieren. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, meinte die Neunjährige im Gespräch mit unserer Zeitung im Hinblick auf ihren Auftritt in Münster.

Das Original aller Eiskunstshows präsentiert auch mit Showtime Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Rückblick: