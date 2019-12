Die Westfälische Schule für Musik lud am Samstag zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres zum 100-jährigen Bestehen zu einem Mitmachkonzert ein. Ab 16.48 Uhr erklangen vom Sentenzbogen des Stadtweinhauses am Prinzipalmarkt adventliche Lieder für Blechblasinstrumente. Mehr als 100 Bläser hatten hierfür ihr Kommen zugesagt, wie die Stadt mitteilte. Die jüngste Trompeterin war gerade einmal sechs Jahre alt, der älteste Trompeter, der in einem Posaunenchor musiziert, über 80. Neben den schuleigenen Ensembles Brassissimo und Crazy Winds waren auch Bläser von Galaxy Brass, dem Blechbläserensemble der Universität Münster und im Wechsel Schüler, Lehrer und Freunde der Westfälischen Schule für Musik mit von der Partie. Die Reihe „Münster Musik“ leitete Alfred Holtmann.

