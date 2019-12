Mit einem breit gefächerten Gottesdienstangebot für Menschen aller Generationen und mit viel weihnachtlicher Kirchenmusik laden die evangelischen Gemeinden in der Innenstadt ein, die Geburt Jesu Christi zu feiern.

In der Apostelkirche findet Heiligabend um 15 Uhr ein Krippenspiel statt. Die Christvesper um 16.30 Uhr gestaltet Pfarrer Heinrich Kandzi mit Konfirmanden. In der Christvesper mit der Kantorei um 18 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Krüger ist weihnachtliche Chormusik zu hören. Am 1. Weihnachtstag findet um 10 Uhr ein festlicher Gottesdienst mit Abendmahl statt. Die Predigt und Liturgie hält Pfarrer Heinrich Kandzi. Es spielt das Blechbläserensemble. Im Kantatengottesdienst am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr erklingt die 1. Kantate „Jauchzet, frohlocket“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach . Die Leitung hat Kreiskantor Konrad Paul. Die Predigt hält Pfarrerin Ulrike Krüger.

In der St. Johannes-Kapelle findet am Heiligen Abend um 16.30 Uhr eine Christvesper mit Pfarrerin Ulrike Krüger statt und am 1. Weihnachtstag um 8.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Heinrich Kandzi.

In der Erlöserkirche beginnt das Fest um 15 Uhr mit einer Christvesper mit Krippenspiel. Pfarrerin Barbara Wewel leitet durch den Gottesdienst. Die Christvesper um 16.30 Uhr feiert Pfarrer Thomas Thilo, es singt der Heinrich-Schütz-Chor. Um 18 Uhr feiert Pfarrer Hardy Tessmann die zweite Christvesper. Zu hören ist die Arie „Schlafe mein Liebster“ aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach.

An den Weihnachtsfeiertagen lösen sich Erlöserkirche und Epiphaniaskirche in den Gottesdiensten ab: Am 1. Weihnachtstag findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Erlöserkirche statt. Am 2. Weihnachtstag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Epiphaniaskirche. Beide Gottesdienste werden von Pfarrerin Wewel gestaltet.