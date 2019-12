AWM: 99,5 Prozent der Wertstofftonnen ausgeliefert

Rund 59.000 Behälter und damit 99,5 Prozent aller Wertstofftonnen haben die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) und das Unternehmen Remondis nach eigenen Angaben im Zuge der stadtweiten Einführung der neuen Tonne in sechs Monaten aufgestellt. Bis auf Einzelfälle werde die Auslieferung der Tonnen Ende Dezember, trotz zwischenzeitlicher Lieferschwierigkeiten der Hersteller, abgeschlossen sein.

Einen Hauptanteil an den Einzelfällen haben laut AWM Vier-Rad-Behälter im Remondis-Gebiet. „Aufgrund der Zahl der Änderungsanträge der Grundstückseigentümer an 1100-Liter-Gefäßen mussten 290 dieser großen Behälter nachbestellt werden. Vorausgesetzt, der Hersteller hält den zugesagten Liefertermin ein, sind diese 290 Behälter Mitte Januar aufgestellt“, so AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp. Sie weist darauf hin, dass bis Ende Juni 2020 parallel zur Leerung der Wertstofftonne auch noch Gelbe Säcke abgefahren werden.

Sukzessive Umsetzung bis Februar

Die AWM haben bereits im Vorfeld der Auslieferung der Wertstofftonnen die Änderungsanträge der Grundstückseigentümer oder Verwalter zur Tonnengröße oder zur Anzahl der Tonnen berücksichtigt. Das Unternehmen Remondis setzt diese sukzessive bis Anfang Februar in seinem Gebiet um, heißt es weiter.

Fragen zur Aufstellung und Leerung der Wertstofftonnen im Remondis­-Gebiet beantwortet Remondis unter ✆ 92 43 60 11, für das AWM-Gebiet der AWM-Kundenservice unter ✆ 60 52 53.