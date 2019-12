Die Nachfrage ist explodiert

Früher erreichten das Beratungsteam der Technischen Assistenz Tilbeck (TAT) etwa zwei Anfragen pro Woche – jetzt sind es zwei bis drei pro Tag. „Wenn ich ins Büro komme, habe ich oft schon mehrere verpasste Anrufe auf dem Telefon“, erzählt TAT-Berater Max Seppendorf . Durch die WN-Spendenaktion sei die Nachfrage quasi explodiert. Immer mehr Menschen wollen das kostenlose Beratungsangebot nutzen, das Senioren und Menschen mit Behinderungen hilft, technische Hilfsmittel zu finden, die eine selbstständige Lebensführung erleichtern.

Für das vierköpfige TAT-Team sind das große Interesse – früher kamen die Anfragen aus Coesfeld und Münster, jetzt sogar aus Dortmund – und die positive Resonanz Lob, Ansporn und Herausforderung zugleich. Um der Flut der Anfragen Herr zu werden, musste Projekt-Leiter Marcus Hopp das kleine Team sogar zu einer „Sondersitzung“ einberufen. Schließlich wollen all die Anfragen koordiniert werden. Die Mehrarbeit stört aber nicht im Geringsten. „Im Gegenteil, wir freuen uns über den Zuspruch“, sagt Max Seppendorf, der betont, dass für das Team die Freude über die großzügige Spendenbereitschaft im Vordergrund steht. Nur so könne gewährleistet werden, dass die TAT auch in Zukunft kostenlos helfen kann.