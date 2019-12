Lyrik mit vier Wort-Zutaten

Wer zum Dichterwettstreit antreten will, sollte seine lyrischen Erzeugnisse bis zum 5. Januar 2020 an die WN-Redaktion, Soester Straße 13, 48155 Münster; per E-Mail an redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms senden. Stichwort: Gedichtwettbewerb. Die schönsten Gedichte werden veröffentlicht, unter allen Teilnehmern werden schöne Bücher ausgelost.