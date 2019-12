Im Clemenshospital ist die Freude groß. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem sie nicht auf das „Pelikanhaus“ angesprochen werde, berichtet Sabrina Schulz vom Fundraising. In der Kantine, auf den Stationen, in den Büros – überall sei von der WN-Spendenaktion die Rede: „Die Kollegen sind begeistert, dass die Aktion so gut ankommt und so außerordentlich viele Spender überzeugt“, erzählt Schulz. „Es macht alle stolz – schließlich wird damit auch ihre wichtige Arbeit in der Kinderklinik gewürdigt.“

Die elfjährige Mathilda, die Tochter einer Kollegin, habe jüngst auf dem Weihnachtsmarkt Blockflöte gespielt und anschließend gespendet: 40 Euro – ein Vermögen für eine Elfjährige. „Sie wollte ganz ausdrücklich, dass es dem Pelikanhaus zugute kommt.“

Mathilda (11) unterstützt das Pelikanhaus mit Flötentönen auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Alexianer

Denn die Botschaft ist angekommen: Wenn schwer kranke Kinder und Jugendliche gesund werden sollen, brauchen sie ihre Familie in der Nähe – doch unser Gesundheitssystem ist nicht darauf eingestellt, diese emotional und wirtschaftlich extrem belasteten Angehörigen unterzubringen.

Das soll am Clemenshospital anders werden: Nach dem Abriss des abgängigen Angehörigen-Hauses, des alten Pfarrhauses der Gnadenkirche, entsteht das Pelikanhaus als Zuhause auf Zeit für die Angehörigen schwer kranker Kinder und Jugendlicher. Ein Rückzugsort, an dem die ständig geforderten Familienmitglieder wenigstens vorübergehend zur Ruhe kommen können.