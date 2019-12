Familie Wauligmann aus Gelmer ist „eine besondere Familie mit drei besonderen Kindern, von denen zwei ganz besonders sind“. So sagen es die Eltern Verena und Bernd mit liebevollem Selbstbewusstsein. Ihre älteste Tochter Kerstin (7) kuschelt sich genauso gern in Papas Arm wie die kleineren Geschwister – aber sie ist „die Große“, und sie nimmt diese Rolle an.