Viele Tunesier blicken gerade nach Monastir

Die Projekte, die der Freundeskreis Münster-Monastir mit Mitteln aus der WN-Spendenaktion unterstützen will, haben viele Menschen bewegt – in Deutschland, aber auch in Tunesien. „Die Zeitungsartikel wurden dort direkt nach Erscheinen ins Französische und Arabische übersetzt und über die sozialen Medien geteilt“, berichtet der Vorsitzende des Freundeskreises, Thomas Kollmann .

Vertreter der in der Nähe von Monastir gelegenen Stadt Sousse zeigten daraufhin Interesse, ebenfalls eine Einrichtung für Säuglinge, die von ihren Müttern in der Entbindungsstation zurückgelassen wurden, ins Leben zu rufen. Und im benachbarten Mahdia entstand die Idee, auch dort eine Umweltinitiative nach dem Vorbild von „Notre Grand Blue“ auf den Weg zu bringen, die sich für Umwelt- und Artenschutz einsetzt.

Auch in Deutschland ist die WN-Spendenaktion auf große Aufmerksamkeit gestoßen, berichtet Kollmann. Der tunesische Botschafter in Berlin habe sie ausdrücklich begrüßt, die bundesweit tätige Deutsch-Tunesische Gesellschaft überwies einen Geldbetrag. Zudem freut sich der Freundeskreis, dass durch die Spendenaktion auch in Münster das Interesse an dem Verein und seiner Arbeit gewachsen sei. „Wir haben einige neue Mitglieder gewonnen“, betont Kollmann. Damit engagierten sich nun rund 40 Personen für Münsters tunesische Partnerstadt.

Im Februar wollen Mitglieder des Freundeskreises die ersten Geldbeträge persönlich nach Monastir bringen, damit die Hilfsprojekte möglichst schnell von den Mitteln aus der Spendenaktion profitieren können.