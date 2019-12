Am Anfang und am Ende des Krippenwegs ist jeweils eine Krippe aus Greccio zu sehen. Es sind bescheidene Darstellungen aus schlichtem Ton, die Figuren von Maria, Josef und dem Jesuskind sind kaum größer als Spielfiguren. Die Greccio-Krippe an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt ist von Tannengrün umgeben und steckt in einem Blumentopf, auf Augenhöhe fest verschraubt.