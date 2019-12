Ein liegengebliebener Güterzug in Münster hat am Freitagmittag am Hauptbahnhof für lange Gesichter gesorgt: Der IC nach Stuttgart machte nämlich aus diesem Grund einen Bogen um die Domstadt.

Aufgrund der technischen Störung beim Güterzug kam es nach Angaben der Deutschen Bahn auch im Nahverkehr zu Verspätungen. Außerdem gab es einige Züge, die nicht am Hauptbahnhof gehalten haben, wie es hieß. Eine größere Störung habe aber nicht vorgelegen.