Beamte der Polizei haben bereits am vergangenen Mittwoch (18. Dezember) drei Einbrecher festgenommen. Den Männern im Alter von 16, 19 und 25 Jahren wird vorgeworfen, in mindestens zwei Häuser im Stadtgebiet eingebrochen zu sein.

Auch drei Einbruchsversuche sollen auf das Konto des Trios gehen. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen rückte das vom Trio benutzte Auto ins Visier der Beamten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Münsteraner in Häuser am Haus-Kleve-Weg und am Heeremannsweg eingestiegen waren.

Inwieweit die Täter für weitere Taten neben den drei Einbruchsversuchen verantwortlich sind, sei Bestandteil der Ermittlungen. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Männer und ordnete gegen die 16- und 19-Jährigen sofortige Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, der ein Teilgeständnis ablegte, wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.