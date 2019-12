Münster -

Von Martin Kalitschke

2019 war es in Münster so heiß wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zudem fiel wieder einmal zu wenig Regen. Neben Mensch und Tier litten in diesem Jahr besonders die Wälder unter dem Wetter. Ihnen droht 2020 weiteres Ungemach, warnt das Grünflächenamt.