Am Silvestermorgen starten die Busse um 5 Uhr und fahren den ganzen Tag nach Samstagsfahrplan. Am Abend starten die Nachtbusse der Linien N80 bis N85 gegen 20.30 Uhr im Halbstundentakt. Über den Jahreswechsel legen die Nachtbusse eine Pause ein, der letzte Rundumanschluss aller Nachtbusse am Hauptbahnhof mit Fahrt in die Stadtteile findet um 22.30 Uhr statt, die letzte Ankunft am Hauptbahnhof um 23 Uhr. Ab 1 Uhr fahren die Nachtbusse dann weiterhin alle 30 Minuten und damit doppelt so häufig wie sonst. Die Abfahrten am Hauptbahnhof finden bis 5 Uhr jeweils zu den Minuten 5 und 35 statt.

Zudem bieten die Stadtwerke in der Silvesternacht nach Mitternacht Direktfahrten mit den Linien N81 und N82 – ohne Umstieg auf den Taxibus – von und nach Sprakel sowie von und nach Mariendorf und Gelmer an:

Die Linie N81 fährt um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr ab Hauptbahnhof über Kinderhaus bis nach Sprakel. In Kinderhaus führen diese Fahrten ab Haltestelle Ermlandweg über Westhoffstraße, Wilkinghege, Idenbrockweg und Idenbrockplatz zur Brüningheide und weiter über Kristiansandstraße nach Sprakel. Von dort starten sie zurück in Richtung Innenstadt. Sie ersetzen den Taxibus T81, der am Neujahrsmorgen nicht fährt. Die Busse mit Abfahrt zur Minute 35 fahren den regulären Linienweg und enden in Kinderhaus an der Brüningheide.

Die Linie N82 fährt auf allen Fahrten zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr ab Hauptbahnhof über Mariendorf und Sudmühle nach Gelmer. Dort starten sie auf dem gleichen Weg zurück in Richtung Innenstadt. Die Taxibusse T83 und T87 entfallen daher. An Neujahr fahren die Busse nach Sonntagsfahrplan.