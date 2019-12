Das neue Jahr können die Münsteraner auch dieses Mal wieder mit einem beherzten Sprung in das kühle Wasser des Kanals beginnen. Der Schwimmverein „Wasser + Freizeit Münster“ lädt am 1. Januar zum neunten Neujahrsschwimmen ein. Um 13 Uhr wird das Startsignal an den Stegen des RVM, Bennostraße 7, ertönen. Rettungsschwimmer sowie -taucher werden für die Sicherheit der Schwimmer sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei werden die Rettungsschwimmer des Vereins durch die DLRG Münster unterstützt.

Da das Neujahrsschwimmen in den letzten Jahren rasant gewachsen sei, wird es aus Sicherheitsgründen erstmalig eine Teilnehmerobergrenze von 250 Personen geben. Es wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verfahren. Anmeldungen sind ab 12 Uhr am Neujahrstag möglich. Nach dem Schwimmen ist für warme Duschen sowie das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer gesorgt. Die Teilnahme am Neujahrsschwimmen ist kostenlos.