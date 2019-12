Angebote für Ehrenamtler

Mit vier gemeinsamen Workshops zum Thema „Engagiert im Verein“ unterstützen die Westfalen-Initiative und die Freiwilligen-Agentur Münster 2020 den Einsatz Ehrenamtlicher. Dabei geht es um zentrale Vereinsthemen. Wie notwendig derartige Angebote sind, habe die Robert-Bosch-Stiftung mit der Feststellung unterstrichen, dass fast 80 Prozent der nahezu 600 000 Vereine in Deutschland ausschließlich von freiwilligem Engagement getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Auftakt der neuen Reihe ist am 18. Januar. Dann geht es in Kooperation mit der „Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH“ um die wichtigsten rechtlichen Vorgaben für Vereine. Besprochen werden Aspekte wie Vereinsgründung, Inhalt einer Vereinssatzung, Mitgliedschaft, Mitgliederversammlung, Rechte und Pflichten des Vorstands, Änderungen der Satzung sowie Auflösung eines Vereins und steuerrechtliche Vorgaben.

Am 13. Februar steht das Gemeinnützigkeitsrecht im Steuerrecht im Mittelpunkt. Der Workshop vermittelt eine Übersicht über die wichtigsten Vorschriften im Steuerrecht für steuerbegünstigte Vereine, Stiftungen und sonstige Körperschaften. Anhand der gesetzlichen Regelungen wird beispielhaft dargestellt, worauf bei der Satzung, der tatsächlichen Geschäftsführung und im Rahmen der Erstellung und Abgabe der Steuererklärung zu achten ist.

Die Besonderheiten der Buchführung in gemeinnützigen Organisationen stellt ein Seminar am 14. März dar. Dabei geht es um allgemeine Buchhaltungskenntnisse wie Kontierung und Bilanzierung ebenso wie um steuerliche Grundlagen, Aufzeichnungspflichten und Anforderungen an die Buchhaltung im Verein, Kontenrahmen und Kontierung, Aufbau der Gewinnermittlung sowie Steuererklärung und Anlage.

Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt die Teilnehmer am 2. April. In Kooperation mit dem Verein Bürgernetz geht es schwerpunktmäßig um Internet, Homepage und Soziale Netzwerke.

Interessierte können sich schon jetzt anmelden. Alle Veranstaltungen sind im Gesundheitshaus, Gasselstiege 13. Die Referenten sind Fachleute, heißt es weiter. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die Freiwilligen-Agentur unter www.freiwilligenagentur-muenster.de , freiwilligenagentur@stadt-muenster.de oder ✆ 492-5970 entgegen.