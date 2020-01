Die Gruppe, ausschließlich bestehend aus Tänzerinnen und Tänzern mit geistiger Behinderung, war bei ihrer Gründung Ende 1989 noch ein absolutes Unikum, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Doch schnell war der spezielle „Schrittwechsel“-Rhythmus gefunden und es dauerte nicht lange, bis die Gruppe ihre ersten großen Auftritte im Pumpenhaus und im Jovel hatte. Ob zum Titelsong von „Dirty Dancing“ oder zur Jazzmusik von Gianluigi Trovesi – in den mittlerweile 30 Jahren haben Schrittwechsel immer wieder neue, unverwechselbare Tanzgeschichten entwickelt, die das Publikum begeistern und berühren.

Und das nicht nur in Münster: „Wir haben bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM für Menschen mit Behinderung in der Köln-Arena getanzt, vor 12 000 Menschen!“, erzählt Andrea Böckmann, die seit der ersten Stunde dabei ist.

Die große Bühne ist für die Tänzerinnen und Tänzer allerdings kein Grund, nervös zu werden. Seit vielen Jahren eröffnen Schrittwechsel nämlich traditionell das Tanzfestival im Großen Haus des Münsteraner Theaters, so auch in diesem Jahr am 21. Dezember. Die Generalprobe mit den anderen Companies ist gut gelaufen und die Gruppe freut sich auf den Auftritt. Schließlich gab es zum Geburtstag neue Bühnenoutfits und die eigens für das Tanzfestival entwickelte Choreographie sitzt nach monatelangem Training. Das Motto? Es lautet: 30 Jahre Schrittwechsel – 30 Jahre Tanzgeschichte.