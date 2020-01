Die City-Filiale der Sparkasse Münsterland Ost in den Münster-Arkaden ist am Dienstagvormittag überfallen worden. Der Polizei gelang es, den Täter festzunehmen.

Der bislang unbekannte Mann betrat nach Angaben der Polizei um 10.24 Uhr die Filiale an der Rothenburg und legte einen Zettel vor. Darauf habe eine Bargeldforderung gestanden. Zudem habe der Täter mit einem Sprengsatz gedroht, den er angeblich in seinem Rucksack mitführte.

Der Täter flüchtete mit einem ihm ausgehändigten dreistelligen Bargeldbetrag. Polizisten fotografierten die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten Lichtbilder des Täters und schickten diese mit Hilfe der Messenger-App auf den neuen Dienst-Smartphones an alle an der Fahndung beteiligten Beamten, berichtet die Polizei weiter.

Bereits wenige Minuten später entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Täter am Roggenmarkt und nahmen ihn fest. Es stellte sich heraus, dass in dem Rucksack kein Sprengsatz war. Die Beute hatte er noch dabei. Die Ermittlungen dauern an.

Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Filiale bleibt wegen des Überfalls und für die Spurensicherung am heutigen Donnerstag geschlossen.