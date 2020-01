Am Tag nach der Feuertragödie im Affentropenhaus des Krefelder Tierparks ist die Bestürzung auch bei den Pflegern und Kuratoren in Münsters Zoo groß. „Ich hatte Tränen in den Augen, als gestern die Bilder im Fernsehen liefen“, meint Münsters Zoochef Dr. Thomas Wilms. Alle würden mit den Kollegen dort trauern.