Der Winter hat sich in den vergangenen Tagen nachhaltig in Erinnerung gerufen. Endlich, werden manche sagen nach zwischen zeitlich frühlingshaften Tem peraturen. Eingekuschelt in zig Schichten und den Duft von Glühwein, Zimt und Man darinen in der Nase, lässt es sich aber auch aushalten. Und welche Musik passt besser dazu als Gospel?

Seit nun mehr als elf Jahren kommen die New York Gospel Stars rund um den Winter nach Deutschland und erstaunen das Publikum mit ihren außergewöhnlichen Stimmen, heißt es in einer Pressemitteilung. So auch in Münster, wo sie am 12. Januar (Sonntag) ab 16 Uhr ein Konzert in der Erlöserkirche an der Friedrichstraße geben.

Die New York Gospel Stars zählen laut Veranstalter zu den besten Gospel-Formationen weltweit. Ihre Lieder sind so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York: lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit ihrem eigenen, speziellen Sound. Das Besondere: Jedes Jahr bekommt man – neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören.

Jedes Mitglied hat dabei eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie es mit dem Publikum interagiert. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Auch dieses Jahr haben die Sänger freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder in petto. Zur Geltung kommen diese jedoch erst durch ihre Stimmen, gefühlvolle Interpretationen und starke Emotionen.