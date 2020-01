Bei dem geplanten Projekt Musik-Campus erwartet Oberbürgermeister Markus Lewe auch Geld vom Bund. Der Bund werde mit am Tisch sitzen, so Lewe, wenn im März die sogenannte Geber-Konferenz stattfinde.

Der Musik-Campus ist konzipiert als ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Münster und der Universität Münster . Beide Seiten hoffen auch auf eine umfassende Förderung durch das Land NRW.

Finanzierung unklar

An der Geber-Konferenz wird auf jeden Fall die NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabell Pfeiffer-Poensgen, teilnehmen. Lewe bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass die Bündelung von Kultur und Wissenschaft in einem Düsseldorfer Ministerium die Akquise erleichtere: „Die kulturpolitische Strategie des Landes, beide Bereiche zu verbinden, ermöglicht das Projekt in Münster.“

Der Frage, wie die Stadt ihren Anteil am Musik-Campus finanzieren möchte, wich der Oberbürgermeister aus. Er wies nur darauf hin, dass für das Sinfonieorchester und die Westfälische Schule für Musik ohnehin Investitionen anstünden.