Der Historiker Prof. Dr. Thomas Großbölting von der Universität Münster hat schon wiederholt in Bereichen geforscht, in denen „die Geschichte noch qualmt“, wie er selbst sagt. Er arbeitete an der Stasi-Unterlagenbehörde, zuletzt leuchtete er die Rolle der münsterischen Stadtverwaltung in den Jahren der NS-Diktatur aus.